Боевики провоцировали силы АТО на трех направлениях

В зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, осуществляя провокационные обстрелы позиций силовиков на Донецком, Артемовском и Мариупольском направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки террористов произошли, начиная с 18 часов 3 декабря и до 6 утра следующего дня.

"Из гранатометов и стрелкового оружия наемники обстреливали Авдеевку, Опытное, Пески, Новгородское", — добавили силовики.

Последний поселок враг ночью почти два часа атаковал из гранатометов, стрелкового оружия, а также 82-мм минометов. "Также открывал огонь по населенным пунктам Луганское, Зайцево и Широкино. Всего за этот период произошло 14 обстрелов", — резюмировали в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.