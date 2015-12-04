Волонтер рассказал, как спецназ повышал смертность "зеленых человечков" в тылу врага

Скандал, вызванный попытками Генштаба ВСУ снять с должности начальника управления Сил специальных операций полковника Сергея Кривоноса, разгорелся во многом из-за того, что власть не осознала значения ССО, чьи бойцы уничтожали врага в его тылу, оказывая на боевиков колоссальное психологическое давление.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"Начиная информационную кампанию в защиту Кривоноса, я понимал, что этим сильно испорчу отношения с властью и усложню свою жизнь. Поэтому прежде чем принять такое решение я хорошо огляделся по сторонам и обзвонил всех спецназовцем, с которыми знаком, задавая им всего два вопроса: знаете ли вы, кого хотят поставить вместо Кривоноса, и есть ли среди них люди, которые имеют достаточный авторитет в частях специального назначения, являются достаточно масштабными личностями и обладают достаточными компетенциями для полномасштабного реформирования сил специальных операций?" — вспоминает Виталий.

"В качестве ответа я хочу привести вам слова Героя Украины "Редута", которого тоже пророчили на эту должность: "В частях специального назначения есть люди, обладающие достаточно большим авторитетом. Но никто из них не обладает достаточными знаниями и масштабами мышления, которыми обладает Кривонос. Он дослужился от рядового до начальника Сил специальных операций без единой взятки, он знает украинский спецназ, как свои пять пальцев, и является безальтернативным кандидатом на эту должность", — рассказывает волонтер.

Он также от себя добавил, что большинство потенциальных кандидатов являются выходцами из ВДВ и просто не понимают специфики, методов и задач работы спецназа: "Их приход на эту должность окончательно превратит спецназ из войск специального назначения в войска быстрого реагирования или просто "скорую помощь", и это будет конец украинского спецназа. И тогда в случае полномасштабной военной агрессии со стороны России у нас не будет главного средства противодействия, поскольку во всем остальном мы им гарантированно проиграем. У них больше танков, больше ракет, и есть стратегическая авиация".

"Без специальных мероприятий в их тылах, которыми в случае полномасштабной агрессии легко могут стать и Харьков, и Николаев, и Одесса, нам будет крайне сложно. Поймите правильно, что против российской армии в лобовом столкновении нам победа даже не светит. Полноценные Силы специальных операций могли бы очень сильно повысить смертность "зеленых человечков" в их тылах. И это очень эффективное средство. Я знаю населенные пункты, в которых спецназу развязали руки, и во время оккупации там практически ежедневно на улицах замертво падали вооруженные сепаратисты. Это оказало колоссальнейшее психологическое давление и позволило без особого труда в последствии эти города освободить", — резюмировал Дейнега.

Напомним, ранее волонтер рассказал, что Украина должна навязать России информационный "донецкий аэропорт". "Если выиграть умы и сердца людей по ту сторону фронта, то мы вернем контроль над границей без единого выстрела. И эта задача, в первую очередь, Сил специальных операций" — заявил он.