Военный эксперт рассказал, где на Донбассе активно шпионят диверсанты

На территории Донецкой области под рядом населенных пунктов активно шпионят диверсионно-разведывательные группы боевиков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что злоумышленники пытаются проникнуть в тактические тылы силовиков с целью ведения сбора данных и минирования местности.

"Активное ведение наземной разведки противником наблюдается на участке севернее Авдеевки, на участке Марьинка — Красногоровка, между Гранитным и Докучаевском", — добавил политик.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.