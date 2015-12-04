Волонтер объяснил, почему из-за комбригов-марионеток армия несла огромные потери

Попытка армейского руководства снять с должности начальника управления Сил специальных операций полковника Сергея Кривоноса может привести к тому, что это подразделение может деградировать и развалиться.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"За полтора года войны я искренне соблюдал нейтралитет и смотрел сквозь пальцы на многие ошибки нашего военного руководства. Но ситуация вокруг Кривоноса стала для меня чем-то, о чем я уже не могу молчать. Мне кажется, что пока в нашей стране могут отстранить настоящего патриота и профессионала только потому, что он кому-то не нравится — надеяться на что-то хорошее нельзя", — говорит волонтер.

"За полтора года я видел много батальонов и бригад, где руководство ставило во главу свою марионетку, я видел, что с этими подразделениями происходило потом — они очень быстро деградировали, разваливались, из них уходили самые сильные профессионалы и лидеры, а это в последствии приводило к огромным жертвам и потере обороноспособности страны", — сетует Виталий.

"К сожалению, сейчас немало таких людей на должностях начальников штабов, командиров бригад, батальонов и даже целых секторов. И пока мы не прекратим эту порочную практику, никакое количество тепловизоров (переданных волонтерами силам АТО — Ред.) нам не поможет. Я очень надеюсь, что мы отстоим Кривоноса, и ситуация вокруг него станет хорошим уроком для действующей власти и хорошим звонком Президенту, который, с моей точки зрения, неоправданно сильно доверяет начальнику Генштаба", — резюмировал основатель волонтерского движения.

Напомним, ранее Дейнега рассказал, что скандал, вызванный попытками Генштаба ВСУ снять с должности начальника управления Сил специальных операций полковника Сергея Кривоноса, разгорелся во многом из-за того, что власть не осознала значения ССО, чьи бойцы уничтожали врага в его тылу, оказывая на боевиков колоссальное психологическое давление.