Силы АТО узнали: боевики готовят на Донбассе информационную провокацию

В пятницу, 4 декабря, недалеко от поселка Зайцево (окраина захваченной Горловки) боевики жестоко обстреляли позиции сил АТО из разного оружия, чтобы потом обвинить в его осуществлении наших бойцов.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что во время атаки террористы использовали 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Накануне Дня Вооруженных Сил Украины боевики усиливают информационные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих в глазах населения Украины и мирового сообщества", — отметили силовики.

По их данным, им стало известно о намерениях врага в ближайшее время обнародовать ложь о гибели местной жительницы Зайцево в результате разрыва гранаты автоматического гранатомета АГС, из которого якобы вели огонь украинские военнослужащие.

"Для этого боевики в настоящее время выдвигаются на место происшествия с целью предоставления ложных комментариев и введения в заблуждение наблюдателей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.