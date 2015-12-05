Главный прокурор Грузии назвал условие экстрадиции Саакашвили в страну

На бывшего грузинского президента заведены несколько уголовных дел, они направлены в суд.
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил, что экс-президента, а нынешнего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили могут экстрадировать в страну, если его задержат за границей.
Об этом он сообщил в эфире одной из грузинских телепередач, пишет Интерфакс-Украина.
В то же время чиновник подчеркнул, что против политика "выдвинуто прокуратурой четыре обвинения и все эти уголовные дела уже направлены в суд".
"Уже ведутся рассмотрения этих дел по существу", — цитируют его слова журналисты.
По данным Шотадзе, в случае задержания за границей, Саакашвили экстрадируют в Грузию. "В этом случае его украинское гражданство не помеха, так как он будет отвечать по выдвинутым в Грузии обвинениям", — добавил прокурор.
Напомним, ранее сообщалось, что президент грузинского государства — Георгий Маргвелашвили — подписал распоряжение, которым лишил гражданства страны Михеила Саакашвили.