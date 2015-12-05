Волонтер сравнил Донбасс с Афганистаном: Россия и Запад выясняют отношения на чужой территории

Основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега считает, что на территории Донбасса Россия и Запад пытаются выяснить свои отношения.

Об этом он сообщил во время чата на "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время активист сравнил возникший на востоке нашей страны конфликт с тем, который был в Афганистане.

"Попробуйте дать мне ответ, за что наши с вами родители воевали в Афганистане. Они там были такими же "зелеными человечками", как россияне на востоке Украины", — отметил волонтер.

По его словам, "можно бесконечно преувеличивать или преуменьшать роль США в этом конфликте, но именно русские, а не американские, танки пересекли сухопутную границу с Украиной". Также Дейнега сказал, что пока не видит поводов говорить о мире на Донбассе.

Напомним, ранее Виталий Дейнега сообщил, что агрессия России против Украины стали возможны из-за того, что наша страна в последние 25 лет слабела, в то время как президент РФ Владимир Путин подогревал свои имперские амбиции. Ознакомиться с другими заявлениями активиста можно здесь.