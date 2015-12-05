В США есть "аргументы" на украинских политиков, которых финансирует Москва — обозреватель

В США есть много "аргументов" на украинских политиков и партии, которые финансируются Москвой. Кроме этого Штаты и Европа "работают" над вопросом продления санкций в отношении России.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Три мега-важные новости для нашей Пьесы, — пишет Пономарь.

"Кто помнит нашу беседу с Сергеем Братчуком в Одессе на его программе, — там я сказал фразу относительно желаниянежелания ЕС вводитьпродлевать санкции в отношении России "Штаты с Европой "работают" по этому вопросу". Вот как это выглядит практически:

— Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Адам Шубин (Adam Szubin) 7-10 декабря посетит Италию, Германию и Великобританию, где обсудит санкции против России и финансирование ИГИЛ.

У Штатов есть много аргументов по этим вопросам.

— Точно так же и с нашими политиками в Украине, которые решили ставить палки в колеса проекту "Витрина".

У Штатов есть пухлые папки аргументов против этих деятелей и Конгресс запросил у разведки США данные по таким нашим партиям и политикам, которые финансируются из Москвы. Эти данные будут переданы Конгрессу в следующем году, но копии Байден наверняка покажет заинтересованным лицам в Киеве.

— ОПЕК на встрече в Вене оставил квоты на добычу нефти без изменений, хотя Россия настаивала на их снижении, чтобы толкнуть цены немного вверх. В пятницу после обеда российская биржа и рубль на этой новости ушли сильно в красный цвет", — пишет обозреватель.