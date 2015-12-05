Боевики ведут прицельные и провокационные обстрелы наших позиций

Сегодня, 5 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе, террористы продолжили вести прицельные и провокационные обстрелы позиций украинских военных в Донецком, Артемовском и Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации штаба, боевики вели огонь из гранатометов в направлении Зайцево, Луганского и Майорска. Пески, Марьинку, Красногоровку и Новгородское обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Зайцевое и Опытное — из 82-мм минометов.

"Прицельные обстрелы захватчики осуществляли противотанковыми управляемыми ракетами в районе Гранитного, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Опытное", — говорится в сообщении.