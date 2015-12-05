Блэкаут в Крыму: энергомост из России не выдержал нагрузки, полуостров снова в темноте

Оккупированный Россией Крым вновь начал погружаться в темноту. Причина этому — авария, которая случилась на энергомосту, который обеспечивал электроэнергией полуостров.

Об этом сообщил начальник крымского управления МЧС России Сергей Шахов, пишет "Крым. Реалии".

В результате аварии перетока "Краснодар — Крым" обеспечение электроэнергией сократился более чем в два раза — до 89 МВт, — сказал Шахов.

"Проводятся аварийные работы, которые должны закончиться к 21:00 и обещают дать 285 мегаватт", — заявил Шахов.

По его словам, перетекание уменьшилось из-за перегрева на линии.

В свою очередь, "министр" энергетики оккупированного Крыма Светлана Бородулина требует мобилизовать силы "Крымэнерго" для предупреждения аварийных ситуаций в Крыму, которые возможны после ввода второй очереди энергомоста с Кубани, пишет издание.

"Вся конфигурация энергосистемы Крыма строилась и развивалась по принципу, что электроэнергия подается с севера, сейчас мы запустили первую нитку с востока. То, что у Виктора Тарасовича (Виктор Плакида, глава "Крымэнерго" ) были две предаварийные ситуации, я вам могу со своим опытом заявить, что это просто чудо. Когда пойдут следующие 230 мегаватт, я буду настаивать на том, чтобы у него была максимальная мобилизация всех бригад, чтобы вы на предупреждение работали: где что начало сбиваться, где что начало искриться… У нас могут быть аварии, я настроена скептически. Когда я ехала из Москвы, мне говорили, что в Крыму 90-е (годы – ред.). Ребята, у вас прекрасные 70-е", – сказала Бородулина на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Крыму

Как известно, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин, прибывший 2 декабря в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.