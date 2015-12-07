Эксперт рассказал, почему провалился "Волонтерский десант" в Минобороны

Основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил, что относится к проект "Волонтерский десант" весьма скептически. Данный проект, к сожалению, был больше попыткой политического пиара отдельно взятых сил, чем реальной попыткой навести порядок и провести реформы.

Об этом он сообщил во время чата на "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.

"Поскольку проект "Волонтерский десант" закрыт после года своей работы, и чудо, которого от них ожидали, не произошло, то отношусь я к этому проекту весьма скептически", — говорит волонтер.

"С другой стороны, отдельно взятые победы и успешные реформы, слава Богу, тоже есть, и, как минимум, несколько порядочных и высококлассных чиновников наша страна все-таки получила. Далеко не всех сотрудников "Волонтерского десанта" я считаю порядочными и патриотически настроенными людьми.

По одним вопросы были изначально, другие "поймали звезду" и забыли, ради чего они это все начинали, третьи просто оказались недостаточно квалифицированными. Но, слава Богу, есть четвертые, которые искренне пытались что-то изменить, и знакомством с которыми я совершенно искренне горжусь.

Мне кажется, что "Волонтерский десант", к сожалению, был больше попыткой политического пиара отдельно взятых сил, чем реальной попыткой навести порядок и провести реформы. Это, а также наличие в "Волонтерском десанте" сомнительных, с моей точки зрения, личностей и стало причиной, почему я остался просто волонтером. Еще год назад я понимал, что там, где я нахожусь, я могу изменить гораздо больше и при этом не опорочить свое имя", — отметил Дейнега.

Ранее Дейнега заявил, что общество может заставить работать бюрократов Минобороны, оказывая беспрецедентное давление по каждому известному случаю злоупотребления в ведомстве