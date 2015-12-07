Боевики на Донбассе значительно активизировались: 51 раз обстреляли наши позиции

Вечером, 6 декабря и до утра, 7 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе захватчики значительно активизировали нападения на Донецком, Луганском и Артемовском направлениях. В целом за этот период террористы совершили 51 обстрел.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по информации военных, с помощью 82-мм минометов, они вели неприцельные атаки в направлении Новгорродского, Верхнеторецкого, Красногоровки и Желтого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, минометов боевики обстреляли Авдеевку, Опытное, Верхнеторецкое, Красногоровку, Марьинку, Новгородское и Пески.

На Артемовском – Зайцево, Ленинское, Майорск, Золотой и Луганское.

На Луганском направлении наемники 5 раз атаковали позиции силы ATO. Используя 82-мм минометы, преступники били по Сокольниках, говорится в сообщении.

Напомним, в ходе боя под Майорском утром 4 декабря наши военнослужащие уничтожили 2 единицы техники и 1 минометный расчет противника. Также ликвидировано до 20 боевиков, еще около 30 получили ранения.