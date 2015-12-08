Порошенко рассказал, как вернет Крым Украине

Президент Петр Порошенко озвучил свою точку зрения по поводу планов России на аннексированный Крым, пообещав, вернуть полуостров политико-дипломатическим путем и через судебные решения.

Об этом глава государства заявил накануне в интервью украинским телеканалам, пишут Подробности.

"Для Путина это территория, которая должна быть населена выходцами из Сибири, которые сейчас срочно перевозятся в Крым, или превращение Крыма в большую военную базу. Для меня Крым — это украинская земля, а крымчане — это украинцы", — заявил он.

Порошенко отметил, что для возвращения полуострова в Украину будет использовать суд и международное право.

"Я буду все делать, чтобы в результате разработанной стратегии, используя международно-правовые механизмы, над которыми мы работали, в том числе и в Париже, мы обеспечили через судебные решения, через политико-дипломатический путь возвращения Крыма, альтернативы этому пути не существует", — подчеркнул он.

Президент также пообещал защищать права крымских татар.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить права крымскотатарского народа, который сейчас находится в Крыму под безумным давлением", — отметил он, добавив, что это вопрос не одного дня.

Стоит отметить, что политолог Тарас Березовец сообщал о том, что Порошенко заявил, что даст распоряжения секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову относительно подготовки стратегии деоккупации Крыма.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что деоккупация оккупированного Россией Крыма с большой вероятностью может произойти в 2018 году.

Чубаров также заявлял, что энергоблокада Крыма заставит рассматривать вопрос о деоккупации Крыма на высшем международном уровне.