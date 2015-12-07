Новый бой под Горловкой: "обезьяны" пошли на прорыв у Красного Партизана

После того как силы АТО под Горловкой уничтожили несколько десятков боевиков и еще несколько десятков отправили на больничную койку, это не охладило их пыл и террористы попытались атаковать в районе Красного Партизана (в 10 км к юго-западу от Горловки).

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook.

"По нашим данным, юго-западнее Горловки, западнее, северо-западнее и севернее весьма неспокойно...", — пишет военный эксперт.

"Есть данные об интенсивном бое на участке между Каменкой и Троицким (район Красного Партизана) причём, якобы с применением артиллерии", — добавил он

"Человекообразные орут о каких-то "прорывах" (что, скорее всего, есть банальной "игрой на публику"), — считает Машовец. — Ещё есть инфа о "мощном взрыве" у орков в районе Широкой Балки (окраина Горловки)".

Он пообещал рассказать о подробностях "прорыва" боевиков вечером.

Напомним, известный волонтер и блогер Денис Пятигорец заявил, что под Горловкой командиры ДНр посылают "ватноголовых" на убой.