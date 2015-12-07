"Народный фронт" о критиках Кабмина: великие "разоблачители" не ищут правды, им нужна лишь сенсация

Чем ближе дата отчета Кабмина в Верховной Раде — тем больше волна демагогических заявлений и необоснованных обвинений звучит в адрес премьера Арсения Яценюка и правительства.

Об этом на Согласительном совете заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы не слышим доказательств. Только циничные спекуляции, фантазии и домыслы. Великие "разоблачители" не спешат в прокуратуру, зато не исчезают с телеэкранов. Они не ищут правды. Им нужна только сенсация", — отметил председатель фракции.

Он подчеркнул, что популисты действуют в унисон с кремлевской пропагандой.

"Россия потратила на дискредитацию Украины в мире миллиарды долларов и годы усилий. Синхронные действия внешнего агрессора и местных популистов направлены на один результат — доказать несостоятельность коалиции, правительства, всей власти, а заодно и Украину. Пора опомниться, потому что ибо ситуация все больше начинает напоминать 2005—2006 годы ", — подчеркнул Бурбак.