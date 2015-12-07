В Украине спецслужбы предотвратили более 200 терактов — Порошенко

Спецслужбы Украины предотвратили более чем 200 терактов в разных регионах страны.

Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНИАН.

"Наши спецслужбы защитили Украину от более 200 террористических атак, которые готовились в Киеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Львове и многих других городах. Ключевая позиция — нас не напугать и мир не напугать террористическими угрозами", — заявил Порошенко.

Напомним, ранее в СБУ рассказали, где готовят диверсантов для совершения терактов в Украине.