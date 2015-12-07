В Кривом Роге горизбирком просит Раду назначить новые выборы мэра города

В Кривом Роге городская избирательная комиссия приняла решение обратиться к Верховной Раде Украины о назначении новых выборов мэра города.

Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Кривой Рог — хорошие новости. Городской избирком принял обращение к Верховной Раде Украины о назначении новых выборов в Кривом Роге. В связи с многочисленными фальсификациями, нарушениями Закона и Конституции Украины", — написал он.

Кривой Рог- хорошие новости. Городской избирком принял обращение к Верховной Раде Украины о назначении новых выборов ... Posted by Семен Семенченко on 7 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Кривого Рога не впустили в мэрию Юрия Вилкула.

Фото: Фейсбук С.Семенченко.