Байден объяснил, почему Украина должна искоренить коррупцию и выполнять Минские соглашения

Вице-президент США Джозеф Байден отмечает необходимость искоренения коррупции в Украине, заявил он после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

По его словам, руководство государства должно выполнить обещания - оправдать те жертвы, которые были осуществлены два года назад на Майдане, передает УНИАН.

"И очень важно для этого второго шанса создания демократического общества, чтобы это не пропало, это фактически искоренить раковую опухоль — коррупцию", — сказал он.

В этом контексте, по словам Байдена, Украина должна сотрудничать с международным сообществом и выполнять обязательства МВФ.

Кроме того, он отмечает, что Украина должна со своей стороны выполнять Минские договоренности.

"Надо преодолеть российскую агрессию на востоке. Вместе с тем нужно выполнять обязательства Украины по Минских соглашениях. Россияне не выполняют свои обязательства", — сказал он.

По его словам, "если они не выполнят свои обязательства, они должны еще большую цену заплатить". "Но будущее Украины, безусловно, в конечном счете в руках украинского народа", — отметил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут выделить Украине еще 300 миллионов на проекты безопасности.