Беглый Янукович хочет вернуться в политику

Сбежавший из Украины на территорию России экс-президент страны Виктор Янукович заявил, что хочет вернуться в политику.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

В то же время бывший глава украинского государства добавил, что якобы поддерживает связи с действующими политическими деятелями нашей страны.

"Многие из них сегодня уже не так стесняются и не так боятся, как это было, условно говоря, год назад. Они уже комфортно себя чувствуют, когда мы встречаемся и обсуждаем вопросы", — сказал Янукович.

Напомним, ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что со следующего года на территории Украины начнутся заочные судебные процессы по делам Виктора Януковича и его пособников.