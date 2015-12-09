Результаты переговоров в Минске не радуют — Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что результаты переговоров в Минске не радуют.

Об этом он сказал во время отчета о деятельности министерства со времени формирования нынешнего состава Кабинета министров, пишет УНИАН.

Климкин напомнил, что сегодня, 8 декабря, в Минске собираются рабочие подгруппы и Трехсторонняя контактная группа по Донбассу. "Но то, что я вижу на сегодня, это, увы, не радуют", — заявил министр.

По его словам, "Минские договоренности должны быть не продолжены, а выполнены".

"Относительно дальнейшей встречи — мы обсуждаем министерскую встречу, возможно, еще до конца этого года, но дата будет определяться содержанием, а не наоборот...", — заявил Климкин.

Он также отметил, что на следующей встрече хочет поднять в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарной ситуации, а также расширение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Результат зависит от того, готова ли российская сторона продвигаться дальше... Возможно, сначала мы обсудим по телефону, а потом будем собираться", — подытожил Климкин.