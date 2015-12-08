Выводы из выступления Байдена должны сделать все — "Народный фронт"

Из выступления вице-президента США Джо Байдена выводы должны сделать все, каждый для себя.

Об этом заявил председатель фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

"Самое главное — Байден заверил нас, что США будут поддерживать Украину во всем. Они будут поддерживать наложение санкций, пока не будет возвращен Крым, пока не будут выполнены условия Минских соглашений ", — отметил Бурбак.

"Во-вторых, есть еще один фронт — борьба с раковой опухолью — коррупцией. Весь мир смотрит на нас, и мы не имеем права упустить тот шанс, который получила Украина после Революции Достоинства ", — отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что в своем выступлении вице-президент США указал на выполнение требований МВФ, отметив, что под Меморандумом с Международным валютным фондом стоят подписи как Президента Украины, так и премьер-министра.

"Не надо раскачивать лодку, в которой мы все плывем, нельзя ставить под угрозу существование нашего государства. Надо объединиться и пойти на компромисс друг другу. Поддержать налоговую реформу, предложенную Правительство, согласованной с МВФ и где выполнено требование относительно непревышения дефицита бюджета в 3,7%. Вместе принимать бюджет государства ", — подчеркнул председатель фракции.