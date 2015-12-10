Из банды ДНР сбежали наемники, ее проверяют ГРУшники — разведка

На временно захваченной территории Донбасса ряды одной из банд так называемой ДНР только с начала декабря самовольно покинули десять наемников.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что речь идет о "1 мотострелковом батальоне 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск)", там работает комиссия чиновников ГРУ ГШ из Москвы (столица РФ).

"Уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния личного состава российских оккупационных войск продолжает ухудшаться", — отметили разведчики.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что на востоке украинского государства дислоцируются от семи до девяти тысяч российских военнослужащих. Ознакомиться с данными главы нашей страны можно здесь.