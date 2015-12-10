Царев предложил Януковичу должность политрука в штрафроте ДНР

Экс-нардеп от Партии регионов, так называемый "председатель парламента Новороссии" Олег Царев отреагировал на заявление беглого экс-президента Виктора Януковича о возвращении в политику.

Янукович может стать политруком в штрафроте террористов "ДНР" в Горловке, написал Царев на своей странице в Facebook.

"О возвращении Януковича в политику. Я считаю, что это хорошая идея. Его ждут политруком в штрафроту защищать Горловку. Только этого не будет, увы ((",— написал Царев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович заявил, что хочет вернуться в политику.