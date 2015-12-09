Путину не нужна украинская электроэнергия в оккупированному Крыму

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разорвать контракты на поставку электроэнергии из Украины в оккупированный Крым.

По его словам, украинские власти следует уведомить об этом решении заранее, передает Газета.ru.

Путин отметил, что от украинского электричества оккупированный Крым откажется тогда, когда будет налажена работа "энергомоста" с Кубани в Крым.

"Нельзя допустить, чтобы, когда мы полностью запитаем Крым от четырех цепей и полностью покроем все, что поставлялось Украиной, нельзя допустить, чтобы у нас были длящиеся контракты на поставку электроэнергии из Украины в Крым, если нам это будет не нужно", — заявил он.

Вместе с тем Путин поручил возобновить поставки угля из РФ в Украину, сообщает ТАСС. "Во-первых, нужно возобновить поставки угля в Украину. Они включили хоть и одну, но включили одну ветку, поэтому надо возобновить поставки угля", — сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 декабря, в Херсонской области к электроэнергии была подключена отремонтированная высоковольтная ЛЭП "Каховская-Титан", которая ведет в оккупированный Крым.