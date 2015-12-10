Облавы в Горловке: боевики и охранка ДНР ловят украинских "наводчиков и диверсантов"

Пользуясь относительным затишьем в зоне АТО на Донбассе, боевики перебрасывают живую силу и военную технику в Горловку.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

В район Озеряновки (поселок на юго-западной окраине Горловки) боевики с севера перебросили группу пехоты с 4-мя бронемашинами (три БМП-2 и один БТР-70), пишет он.

По данным военного эксперта, в самой Горловке продолжаются облавы – "министерство госбезопасности" и боевики "1-го армейского корпуса" ДНР ищут украинских "наводчиков и диверсантов".

Кроме того, в среде террористов "Горловского гарнизона" усиленно распространяются слухи о том, что скоро в городе появятся "миротворцы" (скорее всего речь идёт об ОБСЕ – ранее в СММ ОБСЕ заявили об открытии наблюдательного пункта в Горловке), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, днем ранее боевики пытались атаковать силы АТО на северной окраине Горловки, но были встречены жестким огнем гранатометов и пулеметов.