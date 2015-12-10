Политолог намекнул о новой тактике Украины по энергоблокаде Крыма

Западная часть оккпированного россией Крыма снова осталась без электроэнергии.

Об этом пишет политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в Facebook.

По его словам, в СМИ появились сообщение о том, что на территории аннексированного полуострова вновь нет электричества. Но в Украине, в течение дня, поставки электроэнергии возросли аж на 25%.

"Западная часть Крыма снова осталась без света и при этом поставки электроэнергии с Украины в течение дня выросли на 25%.

То есть у нас новая тактика? Даем столько, что аж пробки вылетают. Так сказать, клин клином вышибаем. Чует мое сердце, что ничего у русских в Крыму не выйдет: ни со светом, ни с мостом, ни с отдыхающими", — пишет он.

Напомним, 9 декабря Украина снизила мощность энергоснабжения по единственной работающей ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма до 20 МВт со 185 МВт из-за аварии в энергосистеме полуострова.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение разорвать контракты на поставку электроэнергии из Украины в оккупированный Крым.