В СБУ предупредили: агрессия России против Украины трансформируется

В мирных городах Украины активизировались диверсанты, что свидетельствует об определенной трансформации в российской агрессии против нашей страны.

Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, пишет ТСН.

В то же время чиновник уточнил, что ситуацию пытаюся дестабилизировать спецслужбы РФ, чтобы показать, что украинские силовики и власть не способны защитить своих граждан.

"Я вас уверяю, что это не так, что мы будем очень жестко и очень остро, быстро и оперативно реагировать на любую информацию о деятельности диверсионных групп, подготовке терактов", — добавил Ткачук.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что спецслужбы Украины предотвратили более чем 200 терактов в разных регионах нашего государства. Ознакомиться с данными главы страны можно здесь.