Обозреватель предупредил: бесноватый сосед Украины часто рядится в неожиданные одежды

Пока в Украине реализуется проект по ее уходу от России и движению к свободному миру, бесноватый сосед пытается активно мешать Киеву.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что сегодня, 11 декабря, украинский Кабмин будет отчитываться в Верховной Раде о результатах года своей деятельности: "Много достижений — новая полиция от Эки (Згуладзе), дерегуляция от Айвараса (Абромавичуса), финансовая макростабилизация от нашей Железной Леди пани Наталки (Яресько). Но много и упущенных возможностей, разочарований и так далее".

По мнению эксперта, сегодня будет очень много эмоций и пиара с обеих сторон в Раде и это можно не смотреть. "Все равно, когда принимается решение по правительству, — нужно взвешивать все плюсы и минусы в комплексе — с судьбой коалиции, с перспективой досрочных выборов. Чего больше — рисков и издержек или бенефитов. Бенефитов для проекта Украина и для движения нашего в свободный мир. Не забывайте, что наш бесноватый сосед тоже играет на этом поле активно и рядится часто в неожиданные одежды. До Нового года всё узнаем, все решения все равно уже приняты", — говорит он.

"Нефть. Давние мои читатели помнят, что я писал год назад о том, что произойдет, когда нефть стабильно опустится под 40. Давайте еще подождем несколько дней и, когда не будет отскоков вверх и Брентушка (североморская нефтяная смесь марки Brent, к цене которой приравнивается российская Urals. — Ред.) освоится стабильно ниже 40 и продолжит свое движение вниз, — я напишу отдельный пост про это", — пообещал обозреватель.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера американская нефть подешевела до семилетнего минимума.