Эксперт о ликвидации диверсантов в Киеве: Украина имеет дело с российским терроризмом

Украина имеет дело с крупнейшей в мире террористической структурой, и имя ей "Российская Федерация".

Так народный депутат, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук прокомментировал спецоперацию Службы безопасности Украины по задержанию диверсионно-разведывательной группы в Киеве на своей странице Facebook.

По его словам, каждая операция по обезвреживанию террористов последнего времени — это уже "высший пилотаж" в мире спецслужб.

"Украина до сих пор толком не осознала, какую великую работу провели для нее эти ребята полгода назад в Одесской области, когда сорвали более чем опасный сценарий "бессарабских" сепаратистов. По сути, благодаря усилиям СБУ, мы не получили еще одну российскую террористическую "народную республику" — тогда тактические группы "зеленых человечков" Путина в Приднестровье уже стояли вдоль границы, ожидая команды отправиться на помощь новоявленным "ополченцам". Но "ополченцы", едва высунувшись, получили по зубам. И слава Богу.

И такая работа продолжается ежедневно и ежечасно по всей стране. Вчерашняя спецоперация в Киеве вызвала большой резонанс. Но давайте учтем, что это — не первый случай, когда СБУ обезвреживает ДРГ в столице. Просто раньше не было такой огласки.

С одной стороны, непубличность подобных акций, проводимых ранее, имело основание — дабы не вызывать лишней паники у населения. С другой стороны, мы должны помнить, что война идет не только в определенных районах Донбасса. Нет, мы имеем глобальный вызов, который подло кинула Россия всей нашей стране. И сидя за сотни километров от зоны АТО, не надо думать, что ты в безопасности. Для рядового украинца в такой ситуации видеть эффективность собственных силовиков — это, убежден, необходимость.

А наша задача — экспертного сообщества, законодательной и исполнительной власти — на этих примерах убеждать Запад, который сейчас елозит по поводу продления санкций против РФ, что мы имеем дело не с горсткой отщепенцев на Донбассе, которых морально поддерживает Путин. Нет, мы имеем дело с крупнейшей в мире террористической структурой. И имя ей "Российская Федерация", — подытожил Тымчук.

Напомним,10 декабря в Киев силовики задержали диверсантов, при этом они из правоохранителей погиб. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть видео с места события можно здесь.