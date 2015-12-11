Яценюк заверил, что не держится за свое кресло и готов к отставке

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что готов уйти в отставку, если такое решение будет принято Верховной Радой.

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время отчета правительства в Верховной Раде, пишет УНИАН

"Я взял на себя всю полноту ответственности за самые непопулярные шаги в нашей стране, которые никто не делал 20 лет. И когда я шел на эту должность, я знал, что будет с моим рейтингом, я это знал. Я пришел сюда не для собственного политического рейтинга, я для того, чтобы провести реформы и был рейтинг нашей страны", — сказал он.

Премьер также отметил, что парламент имеет полные конституционные полномочия, чтобы поставить на голосование решение об отставке правительства.

"Ставьте и голосуйте. Я приму решение украинского парламента. Я за это кресло не держусь", —подчеркнул Яценюк.

Напомним, Яценюк ранее отметил, что Кабмин сегодня внес в Раду проект Госбюджета. Также Яценюк заявил, что главной задачей Кабмина на 2016 год является стабилизация цен, и позитивные предпосылки к этому есть.

Также он отметил, что Украина выполнила все требования для безвизового режима с ЕС: граница будет открыта.