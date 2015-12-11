Яценюк справился со сложной ситуацией в стране, но некоторых министров ожидает отставка, — эксперт

Несмотря на поток критики, который обрушился на Арсения Яценюка в преддверии отчета правительства, он сохранит за собой должность премьер-министра, однако Кабмин ожидает серьезная чистка.

Об этом заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя сегодняшний отчет правительства в Верховной Раде.

По его словам, на фоне мощной дискредитационной кампании, развязанной против премьер-министра Арсения Яценюка, следует понимать, что перед ним стояли сложные задачи, и глава Кабинета министров их выполнил.

"Прежде всего, успешно ведется борьба с российским "Газпромом", что нельзя не назвать заслугой Яценюка", — подчеркнул Виктор Небоженко.

"Мы перекрыли воздушное пространство для российских самолетов, что тоже достаточно мужественный шаг, который по своим политическим последствиям гораздо сильнее, чем даже то, что происходит сейчас с российскими самолетами в Сирии", — отметил эксперт.

"Кроме того, правительству удалось урегулировать вопрос с государственным долгом Украины, что тоже можно поставить только в плюс. Когда нам грозил дефолт, и все боялись, что Украина окажется в страшном положении, работа Яценюка и Яресько воспринималась позитивно. Но потом об этом быстро забыли", — добавил он.

То же самое, по мнению Виктора Небоженко, можно сказать о решениях правительства по дерегуляции, резком повышении качества работы Минобороны и многом другом.

"Конечно, все это в течение года отошло куда-то на второй план, и сегодня, как это ни странно, парламентское большинство требует отставки премьер-министра. Но на самом деле это — всего лишь информационный шум и политические игры", — сказала он.

По мнению эксперта, Арсений Яценюк останется на должности премьер-министра.

"Депутаты, особенно из парламентского большинства, давно взяли билеты в теплые края, и хотят убыть туда в статусе не просто народных избранников, а членов парламентского большинства. Поэтому, несмотря на ожесточенную кампанию против Яценюка, он останется на своей должности", — подчеркнул Небоженко.

"Другой вопрос — что предстоит серьезнейшая чистка Кабмина, и не только по профессиональному признаку. Это, мне кажется, согласовано и с вице-президентом США Байденом, и этого хотят все — чтобы Кабмин был более модерновым и более честным", —подчеркнул директор социологической службы "Украинский барометр".

Он прогнозирует, что до Нового года будет принят и бюджет, и новый Налоговый кодекс, а сам премьер Яценюк получит вотум доверия, "потому что объективно он делал то, что должен был делать любой премьер".

"Более того, любой, кто попытается занять эту должность вместо Яценюка, должен понимать, что у него не окажется парламентского большинства, и завтра он столкнется с такой же критикой, какая сейчас звучит в адрес нынешнего главы правительства", — резюмировал Виктор Небоженко.