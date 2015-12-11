Цена, которую платит Россия за агрессию против Украины, будет все выше — эксперт

Развязанная против Украины военная агрессия России, ее вмешательство в вооруженный конфликт в Сирии, ведут к падению экономики РФ и ухудшению условий жизни простых россиян.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"В прошлом 2014 году, когда россияне начали агрессию против Украины, российская экономика достигла практически нулевого значения, оставался лишь незначительный рост — 0,7%. Но в 2015 году российская экономика начала падать, и сегодня по итогам десяти месяцев (в период с января по октябрь текущего года) ВВП РФ составляет 3,7% с тенденцией падения. Кроме того, в России наблюдается падение физического объема производства. Так, по итогам десяти месяцев, оно составило почти 5%. Также наблюдается падение экспорта — на 32%, падение импорта — на 39%. И, в итоге, падение реальной зарплаты в России на сегодня составляет 5%. Все это — при инфляции 16%. То есть, начиная с 2015 года, российская экономика благополучно входит в тяжелые времена. А цена, которую платит Россия за агрессию против Украины, а теперь и за свои действия в Сирии, будет все выше и выше", — говорит экономист.

"С одной стороны, война и военные действия требуют серьезного финансирования, и можно ожидать, что начало падения российской экономики приведет к тому, что Россия по экономическим причинам будет вынуждена сворачивать военные действия и, таким образом, уменьшать агрессию. Однако, с другой стороны, именно ухудшение жизни рядовых россиян (происходит существенное сокращение зарплат — это то, что касается каждого россиянина), ухудшение материального и финансового состояния Кремль как раз может захотеть компенсировать активизацией военных действий, чтобы компенсировать своим гражданам материальное ухудшение патриотическим подъемом за счет новых военных достижений", — поделился мнением эксперт.

Ситуация в этом плане очень хрупкая, и все зависит только от воли президента России и его личных решений, подчеркнул председатель Комитета экономистов Украины.

"Рост российской экономики может начаться только по одной причине — начнется динамичный рост мировых цен на нефть и, соответственно, газ. Другого источника роста у российской экономики просто нет. Но, учитывая тенденции на мировом рынке нефти и газа, и то, что с 1 января на этот рынок выходит ранее заблокированный Иран, говорит о том, что предложение нефти и газа вырастет, а это приведет к еще большему снижению мировых цен на нефть. А если тенденция по падению цен сохранится, то это автоматически ускорит падение российской экономики, которая почти наполовину зависит от мировых цен на нефть", — резюмировал Новак.

Напомним, вчера американская нефть подешевела до семилетнего минимума.