Вынос премьера, или Отчетный день Яценюка

Отчет премьера за год работы, превратившийся благодаря депутату Олегу Барне в фарс, не оставил сомнений в том, что в своем кресле Арсений Яценюк надолго не задержится.

Отчет правительства, назначенный на день окончания действия годового иммунитета от отставки, изначально планировался как полноценный разбор полетов с вытекающим из этого кадровым обновлением Кабмина, а то и рассмотрением вопроса об увольнении всего его состава. Однако голосов за выражение недоверия правительству на данный момент в парламенте нет. Как нет и согласованной кандидатуры на замену Арсению Яценюку. Президентская фракция не горит желанием заполучить ярлык похоронившей коалицию. А в рядах "Народного фронта" поддержка лидера, несмотря на обвал его политического рейтинга, все еще высока, и демарш "фронтовиков", который Яценюк использует в качестве последнего аргумента в споре со своими оппонентами из коалиции, вполне реален.

Развернувшаяся накануне отчета антипремьерская кампания даже при подключении к ней "тяжелой артиллерии" в виде Михеила Саакашвили не настолько пошатнула позиции главы правительства, чтобы он сдался без боя. Да и громко хлопнуть дверью премьерского кабинета он пока тоже не готов. Поэтому, несмотря на стремление президентской стороны перенести официальную экзекуцию главы Кабмина на более удобное время, после того, как Яценюк проведет через парламент бюджет-2016 и новый Налоговый кодекс, он решил отчитываться о сделанном именно сейчас. Пусть даже в рамках стандартного "часа вопросов правительству". Он сыграл на опережение в надежде выиграть время — отчитаться, но не получить "красную карточку" от парламента, добиться отсрочки, чтобы изменить расклад сил в свою пользу.

Выбранный Яценюком момент для публичного отчета удобен по нескольким причинам. Во-первых, утверждение бюджета и налогового законодательства до конца года — главное условие дальнейшего финансирования со стороны МВФ, а отставка премьера заблокирует этот процесс на несколько месяцев. Во-вторых, всего пару дней назад с парламентской трибуны вице-президент США Джо Байден призывал Президента, премьера и парламент к единству, и разочаровывать его настолько быстро вряд ли стоит. Сейчас руководство страны вынуждено демонстрировать, что сигналы Запада были услышаны. Именно поэтому количество собранных в парламенте подписей депутатов за отставку Яценюка едва дотягивает до половины требуемых 150. В БПП отмашки на его увольнение не получили. В-третьих, с открытой критикой работы правительства сейчас не может выступить Президент, а значит, разгромных отзывов о результатах деятельности премьера и его кабинета с Банковой не будет. Возможно, даже похвалит.

Наконец, попытка депутата из президентской фракции Олега Барны вынести Яценюка из-за трибуны, дала ему дополнительный бонус — по итогам отчета обсуждают не провалы правительства, а выходку представителя союзников "Народного фронта" и будущее коалиции. А соратники Яценюка захлебываются в праведном гневе, требуя извинений от партнеров и публичных заверений в поддержке своего лидера. Могут даже выдвинуть это в качестве обязательного условия его дальнейшей работы — либо в БПП все присягают на верность премьеру, либо он обиженно уходит. Не самый лучший повод для торга, но за неимением альтернативы сгодится.

Хотя Барну оперативно исключили из фракции БПП, стоит отметить, что за ней уже прочно закрепился имидж второй "Нашей Украины", раздираемой внутренними ссорами и противоречиями. Да и работой ее выдвиженцев в правительстве Яценюк не слишком доволен, чего уже давно не скрывает. Он показательно акцентирует на том, что в Кабмине у него лишь трое верных соратников, все остальные делегированы партнерами по коалиции. И, например, министру энергетики от БПП Владимиру Демчишину регулярно попадает по шапке от премьера.

Немало претензий у Яценюка и к парламенту, где законодательные инициативы правительства пылятся месяцами. Он в очередной раз напомнил депутатам о невозможности провести честную приватизацию в связи с их упорным нежеланием исключать ряд объектов из списка запрещенных к продаже. А тем парламентариям, которые в свободное от законотворчества время занимаются антикоррупционными расследованиями, посоветовал направить свои усилия на повышение эффективности работы правоохранительных органов и судов. Да и о совместной ответственности попросил не забывать, подчеркнув, что к принятию решения о повышении тарифов на услуги ЖКХ они тоже причастны. Сегодня премьер пришел в Раду не дискутировать с депутатами, он пришел рассказать о своих успехах и назначить виновных в провалах. Что с учетом заметно шатающегося под ним кресла вполне понятно.

Яценюк отчитался о работе за год в формате "многое сделано и нас ждет успех", но убедить в этом слушателей так и не смог. В сухом остатке — соблюдение формальностей, пауза в вопросе отставки и выигранное время для того, чтобы закрепиться в премьерском кабинете или подготовиться к эффектному уходу. Окончательный выбор он сделает после ответного хода Президента и его команды.