В США считают, что Россия не хочет содействовать местным выборам на Донбассе

В США обвиняют Россию в нежелании содействовать проведению местных выборов на Донбассе.

Об этом заявила представитель США в Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр, в ходе заседания СБ ООН, передает Цензор.

"В октябре Президент (России Владимир) Путин заявил о приверженности стандартам, предусмотренным "минскими договоренностями", согласился, что срочно необходимо согласовать механику проведения выборов по этим стандартам.

Однако с того времени сепаратисты отвергали предложения Украины и ОБСЕ из-за того, что они включали такие элементы как доступ для свободных СМИ и проукраинских политических партий", — сказала она.

Пауэр резюмировала, что в результате жители на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса не смогли избрать своих представителей одновременно с местными выборами в Украине.

Она отметила, что для достижения мира в Украине каждодневные нарушения по линии соприкосновения должны прекратиться, тяжелое вооружение необходимо отвести от линии фронта и Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) необходимо открыть весь доступ, вплоть до границы.

При этом Пауэр подчеркнула, что легитимные местные выборы необходимо провести на Донбассе в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ при наблюдении ОБСЕ.

Она назвала проведение законных выборов на Донбассе ключом к выполнению "минских договоренностей". Пауэр отметила, что эти меры должны сопровождаться обеспечением выполнения закона об особом статусе Донбасса и введением в силу закона об амнистии.

Напомним, ранее эксперт объяснила, почему выборы на оккупированном Донбассе пока не состоятся.