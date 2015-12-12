В ПС объяснили, почему завершили свое участие в блокаде Крыма

"Правый сектор" завершает свое участие в акции по "гражданской блокаде" оккупированного Россией Крыма и снимает дежурство на всех блокпостах.

Об этом заявил спикер "Правого сектора" Алексей Бык, передает Крым.Реалии.

"Оперативный штаб "Правого сектора" на блокаде принял решение, что в связи с тем, что наши партнеры по блокаде позволили пускать электричество, фактически устранили нас от принятия решений, мы изменяем формат присутствия на границе с Крымом. Мы больше не будем принимать участие в крымском Майдане, блокировать дороги, стоять на блокпостах. Мы завершили свое участие в блокаде Крыма", — уточнил Бык.

При этом он добавил, что не исключает вероятности возвращения на акцию по блокаде оккупированного полуострова, "но это предполагает дополнительных согласований, переговоров, и изменения формата отношений в рамках блокады", — сказал спикер "Правого сектора".

Один из инициаторов акции по "гражданской блокаде" Крыма АТР Ленур Ислямов сообщил Крым.Реалии, что представитель "Правого сектора" остается в штабе акции.

"Правый сектор покидает гражданские посты, которые сейчас смысла уже не имеют. Мы тоже эти блокпосты сейчас оставляем, потому что мы их переформатируем. У нас нет никаких проблем с "Правым сектором". Мы саму гражданскую акцию переформатируем", — пояснил Ислямов.

Напомним, ранее политолог намекнул о новой тактике Украины по энергоблокаде Крыма.