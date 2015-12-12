Чуркину померещилась приверженность украинской власти к неонацизму

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу поставил под сомнение легитимность украинской власти.

Это он объяснил из-за ее якобы приверженности "идеологии экстремизма, неонацизма и агрессивного национализма", передает РИА Новости.

"Одним из факторов, под влиянием которых формируются политические установки и вырабатывается алгоритм действий нынешних киевских властей, является широко распространившаяся и укоренившаяся в части украинского общества идеология экстремизма, неонацизма и агрессивного национализма", — сказал Чуркин в ходе заседания СБ ООН.

Как заявил дипломат из РФ, "пока такая идеология будет рассматриваться в Украине как реализация права на свободу выражения мнения, ни о какой легитимизации власти в Киеве не может быть и речи".

Помимо этого, Чуркину не понравилась возможная идея назвать новый украинский самолет Ан-178 в честь Степана Бандеры. Дипломат заявил, что шокирован подобной идеей и спосил, "будут ли на нем рисовать свастику?".

Отдельно Чуркин раскритиковал США за их позицию по Украине. В частности, российскому дипломату не понравилось поведение США в контексте реализации Минских соглашений, говорится в сообщении ТАСС.

"Изобиловавшее искажениями выступление представителя США лишь подтвердило, что на всем протяжении кризиса в Украине - от его генезиса до нынешнего момента - Вашингтон, во всем выгораживая своих киевских партнеров, играет деструктивную роль, выпадающую из контекста усилий "нормандской четверки". Это, безусловно, одна из причин, по которой так непросто идет работа по политическому урегулированию", - сказал представитель России.

При этом Чуркин решил, что "Россия свою часть работы в минском формате выполняет".

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин предложил ООН заняться выводом российских войск с Донбасса.