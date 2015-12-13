Генерал США рассказал, почему передача Украине комплексов Javelin под вопросом

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять Украине нелетальную военную помощь, однако предоставление Украине летального вооружения остается под вопросом.

Как заявил командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес, вооружение украинцев только ухудшит ситуацию, передает "Голос Америки".

"Мы дали четко понять: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить. Если политика США о предоставлении Украине Javelin (противотанковый ракетный комплекс) изменится, это, вероятно, приведет к увеличению потерь среди украинцев на поле боя, так как россияне существенно увеличат свое военное присутствие. Я думаю, что самое лучшее - это продолжать учить украинцев и оказывать им поддержку", — сказал генерал.

По словам Бена Годжеса, Россия прилагает максимум усилий, чтобы ситуация на Востоке Украины зашла в тупик: "Мы не хотим этого. Этого хочет Россия. Россия хочет создать беспорядок, чтобы не платить за свои действия, чтобы Украине было трудно вступить в ЕС или получить статус страны-претендента на вступление в Евросоюз. Подобный шаг поможет украинской экономике. Есть сигналы, что ЕС готов принять безвизовый режим с Украиной — Евросоюз и в дальнейшем ищет пути поддержать Украину. ОБСЕ пытается найти политическое решение конфликта, которое заложено в минских договоренностях".

Также Бен Годжес одобрительно отозвался об уровне подготовки украинских военных: "Профессионализм украинских военных продолжает расти, и это впечатляет. Мы учим украинцев оказывать первую помощь раненым на поле боя. Это дает уверенность солдатам, знать, что даже в случае ранения они выживут и быстро встанут на ноги".

Генерал Годжес добавляет, что Крым останется проблемой еще в течение долгого времени. Москва демонстрирует, что не собирается покидать незаконно аннексированную территорию Украины.

Отметим, в правительственных кругах США неоднократно обсуждался вопрос поставок Украине летального вооружения, в том числе Javelin, однако на практическую реализацию этой идеи Вашингтон пока не решился.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторак просит у стран НАТО комплексы Javelin для борьбы с российским вторжением.