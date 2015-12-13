Электроэнергия пойдет в Крым при соблюдении ряда условий — Джемилев

Продление контракта на поставки электроэнергии из Украины на Крымский полуостров, который заканчивается 31 декабря, возможно, только если Крым в этом договоре будет назван не "Крымским федеральным округом", а Автономной республикой Крым и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью ZN.UA.

Джемилев подчеркнул, что этот вопрос был согласован во время обсуждения ввозобновления поставки электроэнергии в Крым с Президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Джемилева, президент согласился с этими условиями, а также согласился, что если они не будут выполнены, то поставка по одной из трех ЛЭП будет прекращена.

"Я говорил, что пролонгация контракта возможна только при соблюдении ряда условий. Во-первых, этот документ должен подписываться не между госпредприятиями России и Украины, а тем более — не с участием лица, которое у нас находится в розыске (руководитель "национализированного" "Крымэнерго" Виктор Плакида — ред.), а между соответствующими министерствами. Во-вторых, в этом договоре Крым должен называться не "Крымским федеральным округом", а Автономной республикой Крым и в скобках - временно оккупированной РФ территорией Украины. Тогда это будет в соответствии с международными актами, в первую очередь - Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года. И третье условие для нового контракта на поставку электроэнергии в Крым - освобождение политических заключенных, прекращение преследований и розыск всех пропавших, похищенных активистов, гарантии демократических свобод. Вот если эти условия будут выполнены, тогда можно подписывать", - сказал Джемилев.

Также лидер крымскотатарского народа сообщил, что есть четкая договоренность о том, что решение о прекращении товарных поставок на полуостров правительством будет принято. "Это, судя по всему, просто вопрос времени. Во всяком случае, никто это предложение не отвергал", - отметил депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму без света остаются четверть миллиона жителей.