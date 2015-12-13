Разведка доложила: боевики собираются весной провести призыв на срочную службу

На оккупированной территории Донбасса боевики планируют весной 2016 года провести призыв на срочную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"За неудовлетворительные условия службы в российских оккупационных войсках обостряются проблемы с комплектованием личного состава.

Несмотря на уменьшение потока русских наемников и увеличение числа военнослужащих, желающих разорвать контракт с российским командованием, весной 2016 года на оккупированных территориях Донбасса планируется провести призыв на срочную службу", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что пользуясь временным затишьем в зоне АТО на Донбассе, боевики активизировали свою работу по призыву жителей оккупированной части Донецкой области в "армию" ДНР.