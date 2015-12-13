Для Яценюка наступает очень сложное время — эксперт

Для премьер-министра Украины Арсения Яценюка сейчас наступает очень сложное время.

Об этом политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик написал в Facebook.

"Даже если Яценюк переживет "отчет", то это не будет означать, что его оставят в покое, и не будут дергать, критиковать, и не попытаются торпедировать, как сами участники коалиции, так и многие внепарламентские игроки (ФПГ)", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после высказывания Яценюка о том, что БПП могут сами спросить у "своего министра" Демчишина о ситуации в энергетической сфере, Барна подскочил с цветами к трибуне, где стоял Яценюк, а также попытался вытолкать Яценюка из-за трибуны.



Главе фракции БПП Юрию Луценко пришлось извиниться за своего депутата. Он также напомнил Яценюку, что это не "правительство Яценюка", а "правительство Украины", а также не "министры БПП".

Позже стало известно, что Барна исключен из фракции БПП. Президент Петр Порошенко поддержал такое решение фракции. Также регламентный комитет принял решение рекомендовать Раде лишить Барну права посетить пять пленарных заседаний.