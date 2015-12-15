НАТО увеличит бюджет обороны: что это — гонка вооружений или сдерживающий фактор для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса увеличить инвестиции в оборону и отметил некоторый прогресс в этом направлении. Столтенберг написал в статье для издания Defense News: "Настало время инвестировать в нашу оборону. Мы наблюдаем некоторый прогресс в вопросе поддержания оборонного бюджета каждого члена НАТО на уровне 2% ВВП. Эстония и Польша уже достигли этой отметки, Великобритания повышает оборонные расходы в настоящее время, а другие союзники намерены сделать то же самое".

При этом генсек НАТО четко назвал наиболее серьезные угрозы для Альянса, которые существуют сегодня: терроризм на Ближнем Востоке и действия России, которая аннексировала Крым и дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, а также начала военные действия в Сирии. Столтенберг отметил, что сейчас НАТО "пересматривает свои отношения с Россией" и помогать стать сильнее таким странам, как Украина, Грузия и Молдова.

Эксперты рассказали "Главреду", что на деле будет означать увеличение оборонных бюджетов стран-членов Альянса, какие последствия может иметь, а также какой может быть реакция России на то, что НАТО определяет ее как угрозу для безопасности, — станет ли это сдерживающим фактором для РФ или, наоборот, спровоцирует "гонку вооружений".

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник:

Вопрос о необходимости достаточного финансирования обороны возник не сегодня, это обсуждается давно. По стандартам стран-членов НАТО, такие расходы должны составлять не менее 2% ВВП. В течение последних 10-15 лет мы наблюдали устойчивую тенденцию к сокращению оборонных расходов. В разные годы по-разному, однако лишь четыре-пять стран НАТО соблюдают эти стандарты. Остальные выделяют на оборону значительно меньше 2% ВВП. Собственно, на то были причины — Россия долгое время воспринималась как партнер, и угроза со стороны РФ практически не рассматривалась. Но такие призывы и требования о пересмотре объемов финансирования постоянно звучали, как со стороны стран-членов, так и со стороны руководства Альянса.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, и вопрос объемов финансирования обороны приобрел особую актуальность. В предыдущей стратегии НАТО фактически не рассматривали возможность вооруженного конфликта с Россией — сегодня это стало более чем реально, и есть необходимость больше инвестировать в оборону. Если раньше существовала угроза распространения оружия массового поражения и угроза террористической деятельности (и сегодня они никуда не исчезли), то сейчас, помимо них, если не на первый план, то на тот же уровень выходит военная угроза со стороны России.

К чему это может привести? Во-первых, есть угроза того, что это может привести к очередной "гонке вооружений". А, во-вторых, нарушение баланса сил в пользу одного или другого соперника — это не только угроза "гонки вооружений", но и положительный момент — мощный сдерживающий фактор. На определенном этапе может быть эскалация, но в дальнейшем это должно привести к стабилизации ситуации, поскольку вероятный противник увидит и почувствует, что дальнейшее наращивание вооружения с его стороны не даст ему существенного преимущества.

Военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко:

Если судить по обстановке, то ситуация усугубляется, и нормальная структура должна реагировать адекватно. А это значит, что нужно поднимать боевой потенциал вооруженных сил, совершенствовать их выучку, по возможности к району, где концентрируется проблема, необходимо передислоцировать свои средства для нейтрализации данной ситуации.

В НАТО обсудили данный вопрос после событий в Турции — в чем-то Турцию поддержали, да и ранее она бы не действовала самостоятельно. Все шаги Турция предпринимала с негласного "добра" НАТО. Россия неоднократно нарушала границы Турции и, поскольку ситуация усугубляется, в НАТО ее обсудили и все страны-члены получили такое указание об увеличении объемов финансирования обороны. И теперь в открытой печати была изложена позиция НАТО, чтобы все видели, в первую очередь — Россия, что НАТО реагирует и не остается бездеятельным.

Теперь руководство НАТО будет следить, кто из стран-членов Альянса как реагирует. Первая реакция, которая должна последовать, — это финансирование и соответствующие решения лидеров государств, потом — действия структур безопасности в этих государствах, прежде всего, вооруженных сил (именно они отвечают за внешние функции безопасности государств НАТО), а дальше — координация.

НАТО долго "разбегается". В России все делается проще, потому что все решения принимает один человек, и все происходит быстрее. Но мощь НАТО — больше. И когда НАТО "разбежался", он последовательно продвигается вперед для нейтрализации угроз, насколько это возможно. Потому что ситуация, к сожалению, усугубляется.

Для России это послужит сдерживающим фактором. Например, россияне утверждают, что не держат "четырехсотые" (ЗРК С-400 в Сирии, — Ред.) на базе. А Израиль в лице Нетаньяху говорит, что туда летал со своим начальником генштаба и секретарем СНБО, напомнил россиянам, что они обещали, что не будут С-400 там размещать, а также напомнил, что Израиль предупреждал: если "четырехсотые" будут там размещаться, мы их будем уничтожать. Россияне задумались и теперь говорят, что будут их убирать. Но россияне же как бы "великие", хотят это показать. Где-то они делают это тайно, сохраняя присутствие "четырехсотых", на самом деле убирают и закрыто Израилю могут это подтвердить. Потому что реакция Израиля будет категоричной и очень серьезной.

Следует разделять информацию на то, что говорится и соответствует действительности, и на то, что говорится и соответствует пропаганде.

Политический аналитик, эксперт по проблемам безопасности Евгений Жеребецкий:

Немцы не всегда 2% ВВП вкладывали в оборону, но все равно стабильно выделяли на это значительные суммы. При этом они все время апеллировали к своим союзникам в Европе, чтобы те инвестировали в оборону 2%. И только когда началась война на востоке Украины, поляки начали вслух говорить о том, что армия Германии представляет угрозу для безопасности Евросоюза, потому что она, как оказалось, была самой слабой. То есть немцы не вкладывали деньги ни в вооружение, ни в обучении армии. Это не шутка — я читал докладную записку одного эксперта при польском парламенте.

Так что ничего нового с публикацией этого призыва генсека НАТО не произошло. Другое дело, что теперь это сделали европейцы. Существовало такое немецкое правило, что Россия после развала Советского Союза — это потенциальный член европейского сообщества, и всеми силами ее пытались втянуть в западный мир. И при Ельцине, даже на уровне риторики, все выглядело нормально. Но это была просто риторика.

В 1994 году, когда россияне провозгласили, что "Севастополь — наш!" (в Крым они тогда еще не "рыпались"), реакция Европы была совершенно нулевой. Так же европейцы реагировали, когда перекрывали газ, когда было дело с Тузлой. Они вели себя очень осторожно, думая, что это постсоветский эксцесс, но как оказалось, тенденция была совершенно неправильная. И европейцы всегда делали ставку на экономическое сотрудничество с Россией. И РФ затянула всю Европу: голландцы, бельгийцы, поляки, чехи, немцы, французы, итальянцы, испанцы — все "шуровали" в Россию маслины, яблоки, тюльпаны, "Мерседесы", получая назад денежки.

Когда дело приобрело драматические тона, и Россия не только аннексировала Крым, но и напала на Донбасс, европейцы оказались перед перспективой получить российские войска у себя на границе. В этом случае надо воевать, а этого они не любят. Одно дело, отправить куда-то свой экспедиционный корпус, чтобы он немножко пострелял, сбросил жирок, а другое — воевать с врагом, который не признает никаких правил. Они сильно сдрейфили и поняли, что американцы (которыми они всегда возмущались за то, что те слишком вмешивались в их политику, особенно возмущались французы и немцы) — это "наше все", давайте нам сюда базы. И после таких действий России в Украине враз притихли чехи и поляки, которые до того бегали на митинги, заявляя, что на их территории не будет никаких баз.

Деньги на оборону немцы, конечно же, в полной мере не дадут. Это абсолютно очевидно. Но на уровне риторики — да. На территории европейских стран стали размещать и по 200 американских солдат, что очень символично: если напал на Эстонию, где 50 американских солдат, значит, что напал и на Америку.

Сейчас европейцы начнут давать больше денег на оборону. Украина может начать с ними сотрудничать в каком-то виде. У нас, к примеру, есть прекрасные транспортные самолеты, и их НАТО использует в своих операциях на Ближнем Востоке. Почему бы нам не договориться с ними и сообща не начать выпускать тот же Ан-70.

Россия сейчас — это страна, которая находится в состоянии шаткого равновесия. Какие-то чуть более серьезные вещи внутри страны — и там начнется хаос. Ведь у европейцев в руках остаются самые действенные и серьезные рычаги влияния — денежки: все денежки, даже путинские, лежат там, в Европе. Если бы на неделю заблокировать их банковские карточки, заблокировать счета, в России начнется бунт.