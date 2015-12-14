Для обмена Савченко нет никаких препятствий — адвокат

Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин рассчитывает на то, что ее обменяют на задержанных в Украине сотрудников российского Главного разведуправления.

Об этом Фейгин сказал в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о перспективах обмена Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александрова, он выразил надежду на то, что их обменяют. "Я думаю, их и поменяют. Во-первых, уже есть такая практика. Вы видели, что Старкова, офицера российской армии, задержанного на территории Украины и осужденного на 14 лет, обменяли на "Рахмана" (Андрея Гречанова, офицера вооруженных сил Украины. - ред.) То есть, сам по себе такой механизм возможен", — сказал Фейгин.

Он также заявил, что Европейская конвенция о выдаче позволяет после вынесения приговора отправить Савченко отбывать наказание в Украину, а Ерофеева и Александрова (если они будут осуждены судом в Украине) — по запросу Москвы в Россию.

"Это возможный механизм обмена. Никаких препятствий для этого нет", — сказал адвокат.

Напомним, ранее неоднократно в СМИ появлялись предположения о том, что Александрова и Ерофеева могут обменять на осужденных крымчан Олега Сенцова, Александра Кольченко и Надежду Савченко.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что обмен российских ГРУшников на Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко и других незаконно удерживаемых в РФ украинцев возможен, но только "после вынесения приговора".

Напомним, сестра Савченко рассказала, когда летчица объявит сухую голодовку.