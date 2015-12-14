У Порошенко рассказали, что Аваков и Саакашвили позорят страну

Ссора, произошедшая на заседании Национального совета реформ в понедельник между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и председателем Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили, позорит страну.

Об этом пресс-секретарь президента Святослава Цеголко написал в Twitter.

"Я вижу, что Арсену Авакову и Михаилу Саакашвили хочется продемонстрировать видео Нацсовета реформ. Но такие перепалки в стиле улицы позорят страну", — считаете Цеглоко.

Вместе с тем, он не уточнил, будет ли обнародовано это видео.

Я бачу, що Арсену Авакову і Михайлові Саакашвілі кортить продемонструвати відео з Нацради реформ. Але такі... https://t.co/xKkfdaB93u — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили требует от пресс-службы администрации Президента обнародовать полную видеозапись инцидента на Раде реформ.