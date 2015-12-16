Эксперты предположили, что ждет Путина в Гааге, если докажут его преступления по Донбассу

16 декабря 2015, 01:30

Бущенко заявил, что если докажут, что Путин отдавал преступные приказы — трибунал может выдать ордер на его арест.

В Международном уголовном суде в Гааге начали рассматривать дело против Российской Федерации, которое может затянуться на десятилетие.

Эксперты спрогнозировали, что грозит руководству РФ в случае, если их вину докажут на трибунале, пишет Сегодня.

Украинская Генпрокуратура, готовит материалы о военных преступлениях России на территории Донбасса.

По мнению президента Украинской Хельсинской группы Аркадия Бущенко, Гаагский трибунал будет много лет рассматривать материалы дела о военных преступлениях России на территории Украины. Так, иск Грузии против России, который был подан еще в 2008-м году, до сих пор рассматривается трибуналом. А иск ЮКОСа против России рассматривался около 10 лет.

При этом, если уголовное дело возбудят, а прокуроры докажут, что Россия совершила военные преступления, виновника могут посадить. Как пояснил юрист, если докажут, что президент России (Владимир Путин – ред.), как главнокомандующий, отдавал преступные приказы — трибунал может выдать ордер на его арест.

На вопрос о том, могут ли арестовать Путина, юрист заявил: "Если он отдавал соответствующие приказы, если он каким-то образом причастен, то это  возможно" и добавил: "Украине нужно доказать, что суд должен вмешаться в это дело. Потом уже прокуроры будут искать ответственных. Если прокуроры найдут доказательства, что кто-либо совершил военные преступления, или же преступления против человечности, в Гааге могут выдать ордер на арест любого".

Как говорится в статуте Гааского трибунала, к уголовной ответственности привлекаются на равной основе все лица, независимо от того, являются ли они главами государств или правительств, или нет.

Стоит отметить, как сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько, в суд также направлены материалы дела о незаконной аннексии Крыма. Как отмечают юристы, данный факт могут расцениваться как преступление агрессии, однако на данный момент Гааский суд такие дела не рассматривают.

"На Конференции в Риме как государства, так и неправительственные организации активно поддержали предложение о включении агрессии в качестве преступления. Однако времени для разработки определения агрессии, приемлемого для всех, не хватило", — говорится на сайте Гааского суда.

Суд не может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии до тех пор, пока государства-участники не достигнут на одной из конференций согласия относительно того, как будут проходить подобные дела. Следующая конференция, на которой могут обсудить преступления агрессии, состоится в ноябре 2017-го года. До этого периода агрессия России в Украине в юрисдикцию суда не входит.

Как пояснил Бущенко, трибунал вступает в действия тогда, когда страна не в состоянии привлечь к ответственности виновных за преступления. Таким образом, поясняет юрист, украинским правоохранителям придется доказать, что привлечь к ответственности российских чиновников, которые причастны к военным преступлениям на Донбассе, они не могут.

"Мне будет очень странно, как наша прокуратура заявит, что он не может выполнять свою работу. Теоретически, шансы есть на то, что трибунал будет. Но Украине нужно сперва доказать, что он должен быть", — говорит Бущенко.

В Офис Прокурора МУС уже переданы собранные Генпрокуратурой материалы и доказательная база, которые содержат сведения о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершаемых на востоке Украины и в Крыму, в том числе относительно обстоятельств оккупации полуострова.

"В настоящее время Офисом Прокурора МУС исследуются обстоятельства преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций ДНР и ЛНР, которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан", — сказал Касько.

 В то же время экс-вице-премьер-министр Украины Олег Рыбачук уверен, даже если суд примет решение в пользу Украины, в РФ решение выполнять не будет. К примеру, суд ЮКОСа против России длился около десяти лет, а решение, которое было принято в прошлом году в пользу ЮКОСа, РФ не выполнила до сих пор.

"Из опыта таких дел в международных судах это будет создан прецедент. Понятно, что Россия должна будет заплатить, и она уже платит свою цену. Я точно знаю, что это могут быть годы и годы. Россия игнорирует существующие международные законы и систему безопасности", — говорит Рыбачук.

Кроме того, Россия и Украина не ратифицировали Римский статут. В результате чего РФ имеет право отказаться на сотрудничество с Международным уголовным судом и, по мнению экспертов, если даже трибунал осудит виновных, РФ может препятствовать привлечению их к ответственности. Тем более, если за преступления осудят высокопоставленных российских чиновников.

При этом Олег Рыбачук отмечает, если Россия не выполнит решение международных судов, их зарубежные активы могут арестовать.

Напомним, ранее обозреватель Олег Пономарь отмечал, то, что Украина признает юрисдикцию Международного уголовного суда, даст возможность рассматривать военные преступления России на Донбассе.

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Россия Путин Украина суд Гаага трибунал Рыбачук Касько Бущенко
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