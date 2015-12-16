Российский бизнесмен о Путине: у кремлёвского упыря нет никакого выхода в Сирии

Президент РФ Владимир Путин своим авантюрным вмешательством в вооруженный конфликт в Сирии привел к тому, что Россия проиграла уже вторую войну за два года, а самому хозяину Кремля грозит международный трибунал в Гааге.

Об этом российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Саудовская Аравия объявила о создании собственной коалиции, в которой нет РФ. Путин сунулся на Ближний Восток, не зная броду, и не попал ни в одну из коалиций. Маладетс! Это уже его вторая про*ранная военная авантюра за два года", — откровенно издевается над Путиным бизнесмен.

"Что теперь? Возможная ограниченная наземная операция новой коалиции в Сирии. Документирование военных преступлений Путина. Подсчёт убитых и раненых российской армией гражданских лиц. Гаага. Думаете, Саудовская Аравия сама придумала такую замечательную игру? Нет, отчасти, конечно, да. И оскорбления грустной лошади Лаврова не прошли даром, во всех аспектах... Но Саудовская Аравия является ещё и одним из ближайших союзников США, как известно. И я уверен, что Белый дом и Пентагон дали саудитам своё благословение", — считает Рабинович.

"Теперь, конечно, у кремлёвского упыря нет никакого выхода. Нет, там где был вход, выхода уже нет. Ведь ботоксный сам сказал, что Россия будет жёстко отвечать на все действия, если её базам в Сирии будет кто-либо угрожать", — напомнил бизнесмен.

"Давайте теперь прикинем. Летающая рухлядь 70-х против коалиции саудитов, состоящей из 30+ стран с новейшим вооружением, в том числе авиацией. Комплексы С-300 против ПВО коалиции, которая уже отработала меры подавления на реальных С-300, которые РФ продала Греции, которая, в свою очередь, предоставила их Израилю и ещё кому надо, чтобы все научились мочить это д*рьмо в сортире. Ну и личный состав. 30+ стран, вероятно с ограниченной наземной операцией, против личного состава российских военных, которые не кричат "За Родину, за Асада!" Ой, чё теперь будет-то...", — шутит финансист

"Кремлёвский ботоксный упырь хотел всё время ставки повышать, телевизионную картинку с войной своему плебсу показывать, Абамке по носу нащёлкать, очки для снятия санкций перед Западом заработать, и своему клиенту Асаду помочь, а получит проигрыш во второй войне за два года, плюс Гаагу за военные преступления против гражданских лиц. Там в Гааге очередь выстроилась, за что его сначала судить будут, и кто. Сдаётся мне, что ему совсем недолго жить осталось. Опущенный пахан... это уже не пахан. Недаром он вчера главу своей охраны опять сменил. Представляете, как он, на самом деле, ссыт? И правильно делает. Да, "Путин правильно делает". Что с*ыт", — резюмировал Слава Рабинович.

Напомним, ранее бизнесмен заявил, что у Путина, чья армия угрожает применить в Сирии зенитный ракетный комплекс С-400 против турецких ВВС, разыгрался аппетит.