Украина должна готовиться к членству в НАТО — МИД

Украина должна сосредоточиться на стратегических целях и готовиться к членству в НАТО.

Об этом заявил директор департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко, пишет УНИАН.

По его словам, в течение года политический диалог между Украиной и НАТО был усилен, а реальная интеграция страны в евроатлантическое пространство безопасности продолжилась.

"Коллективная безопасность и вступление в НАТО — это наша стратегическая цель. Мы находимся на правильном пути, после принятия ВР решения об отказе от внеблокового статуса", — сказал Шутенко.

"Мы должны не только сосредотачиваться на тактических целях, которые заключаются в соответствия критериям перехода на стандарты НАТО и реформировании сектора обороны, мы должны смотреть за горизонт, а горизонт — это наше членством в НАТО.

Я считаю, что мы на этом этапе должны говорить о том, что изменится, а изменения будут тектонические, когда страна вступит членства. Это изменения в архитектуре евроатлантической безопасности, коллективной безопасности, и мы должны уже готовиться к этому и говорить об этом", — убежден представитель МИД.

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