Акт цинизма России: МИД считает объявленный украинцу приговор незаконным

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал объявленный российским судом украинцу Валентину Выговскому приговор очередным актом произвольного цинизма.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в соцсети назвала его незаконным.

Вирок Валентину Виговському - черговий акт свавільного цинізму Росії. #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 Грудень 2015

Напомним, ранее сообщалось, что в России Валентина Выговского московский облсуд якобы "за шпионаж" приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Узнать больше о "деле" нашего соотечественника можно здесь.