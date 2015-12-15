Акт цинизма России: МИД считает объявленный украинцу приговор незаконным

Власти РФ занимаются произволом, отметил Климкин.
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал объявленный российским судом украинцу Валентину Выговскому приговор очередным актом произвольного цинизма.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В то же время пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в соцсети назвала его незаконным.
Вирок Валентину Виговському - черговий акт свавільного цинізму Росії. #LetMyPeopleGo
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 Грудень 2015
Напомним, ранее сообщалось, что в России Валентина Выговского московский облсуд якобы "за шпионаж" приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Узнать больше о "деле" нашего соотечественника можно здесь.