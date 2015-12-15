В штабе АТО раскрыли, где боевики чаще всего провоцировали силовиков

Во вторник днем, 15 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики совершили около 10 вооруженных провокаций против украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что враг пытался заставить военных открыть огонь и нарушить Минские соглашения, а больше всего таких действий зафиксировано под оккупированным Донецком.

"Из стрелкового оружия и гранатометов захватчики неприцельно обстреливали Авдеевку, Опытное, Пески и Новгородское", — отметили силовики.

Кроме того, по их данным, в районе Горловки из стрелкового оружия в очередной раз было атаковано Луганское, а под прицельный огонь из гранатометов попало Зайцево.

"Также сегодня подотчетные российской власти гибридные бандформирования снова использовали запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы. Несколько мин разорвались недалеко от наших позиций в Песках", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України