В Меджлисе рассказали, когда ждать морской блокады Крыма

Координатор акции по блокаде Крыма, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов прогнозирует старт морской блокады оккупированного Россией Крыма в конце 2015 — начале 2016 года.

Об этом он сказал журналистам в Киеве 15 декабря после встречи лидеров Меджлиса крымскотатарского народа с представителями дипломатических миссий, пишет Радио Свобода.

"Детали я не могу вам озвучить. Мы к ней (блокады — ред.) готовимся всеми силами и средствами, которые у нас есть. Ближайшая перспектива — это конец года — начало следующего, тогда вы увидите в реальном виде, как она будет происходить... Мы вас обязательно проинформируем, вы об этом услышите", — сказал он.

Ислямов добавил, что есть предварительное согласие лидеров Меджлиса на морскую блокаду аннексированного полуострова. Он также отметил, что инициаторы блокады стремятся сделать захват Крыма "максимально дискомфортным для оккупантов".

"Мы бы хотели, чтобы пребывание оккупанта на нашей земле родной было для него как можно дороже и сложнее, мы этим занимаемся, насколько можно – выдавливать и выжигать оттуда оккупантов, потому что это наши улицы, наши могилы, это наша история, им там нечего делать, прочь оттуда, это наш дом", — добавил Ислямов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что группа юристов изучает правовую возможность организации морской блокады Крыма.

Напомним, ранее Ислямов заявлял, что активисты намерены приступить к новому этапу своей акции.

"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали, дальше идет блокада морская, сейчас мы будем к ней приступать", — отметил Ислямов

Как ранее заявлял глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, активисты блокады Крыма намерены воплотить в жизнь морскую блокаду полуострова.