Ситуация на Донбассе: боевики провоцируют наших бойцов на "ответку"

В ночь на 16 декабря в зоне проведения АТО на Донбассе боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований 20 раз пытались спровоцировать украинских бойцов на открытие огня в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Бандиты продолжили неприцельные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в Песках, Опытном и Авдеевке неподалеку временно оккупированного Донецка, а также Новгородском и Луганском", — говорится в сообщении.

Около полуночи бандиты ударили в сторону позиций украинских военных в Песках из 82-мм минометов.

После полуночи захватчики только один раз применяли оружие с целью спровоцировать силы АТО на открытие огня в ответ — стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы в районе Опытного.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

видео: Військове телебачення України